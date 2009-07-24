На ЧФ - новий заступник командувача

Колишній командир Новоросійської військово-морської бази (НВМБ) віце-адмірал Сергій Міняйло призначений заступником командувача Чорноморським флотом (ЧФ), повідомив РІА “Новости” співрозмовник у штабі ЧФ.

Колишній заступник командувача ЧФ віце-адмірал Василь Кондаков вийшов у відставку після досягнення граничного віку перебування на військовій службі в званні "віце-адмірал" - 55 років.

"Віце-адмірал Міняйло закінчив службу як командир НВМБ і в найближчим часом розпочне виконання обов`язків заступника командувача Чорноморським флотом", - сказав співбесідник агентства.

Він також повідомив, що на зміну Міняйлу командиром НВМБ призначений колишній командир Ленінградської військово-морської бази контр-адмірал Анатолій Липинський.