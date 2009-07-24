У Херсонській області горіла будівля податкової інспекції

У районному центрі Іванівка Херсонської області горіла будівля податкової інспекції.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, пожежа в будівлі Іванівського відділення Ніжньосерогозької Державної податкової інспекції почалася сьогодні о 1.35. Пожежу було локалізовано о 2.20, погашено о 3.40.

Площа пожежі – 20 кв.м. Причина пожежі й розмір збитків уточнюються.