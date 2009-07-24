За кожен мільйон тонн вугілля в Україні сьогодні гине майже 4 гірники

У Донецькій області на шахтах всіх форм власності за січень-червень 2009 року загинули 59 гірників (у 2008 році за аналогічний період загинули 65 шахтарів).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба Донецької обласної держадміністрації.

Згідно з повідомленням, за 6 місяців загальний травматизм на вугільних підприємствах зменшився, порівняно з аналогічним періодом минулого року, на 202 випадки і становив 1593 випадки.

З початку року у вугільній галузі регіону сталося 12 випадків раптової смерті на виробництві (минулого року – 9).

За січень-червень цього року на вугледобувних підприємствах сталося 8 групових нещасних випадків, унаслідок яких постраждало 86 гірників і 20 загинуло (за 6 місяців 2008 року сталося 11 групових нещасних випадків, постраждало 58 гірників і 18 загинуло).

У прес-службі зазначили, що коефіцієнт частоти смертельного травматизму на 1 млн. тонн видобутого вугілля за 6 місяців 2009 року становив 3,7 (на рівні минулого року), тобто за кожний мільйон тонн видобутого вугілля сьогодні гине майже 4 гірники.