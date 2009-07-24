Перекинулася маршрутка Київ-Рівне: 12 потерпілих

На Житомирщині перекинулася маршрутка: постраждало 12 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, учора біля села Садки Житомирського району, на автошляху Київ-Чоп, водій приватного маршрутного мікроавтобусу, що з 16 пасажирами рухався зі столиці до Рівного, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, і, уникаючи зіткнення з легковим автомобілем, перекинувся.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало 12 осіб, які з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовані.

Станом на сьогоднішній ранок 2 постраждалих перебувають у тяжкому стані, 10 – у стані середнього та легкого ступенів тяжкості.

Всього за добу на території країни зареєстровані 122 автоаварії, в яких загинули 14 і травмовані 170 чоловік.