Долар на міжбанку вперто рухається до планки 8

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США знову відкрилися підвищенням котирувань – 7,9050/7,9420, до 12:00 ціни піднялися вгору - 7,9325/7,9495 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги російським рублем стартували котируваннями 0,2535/0,2550, на 12:00 котирування концентрувалися в діапазоні - 0,2544/54. На російському валютному ринку курс долар-рубль знизився, і на 12:00 становив 31.1040(-0.1160).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4201/03, до 12:00 продовжували коливатися в діапазоні з незначною зміною - 1,4210/12. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,2355/11,2785, до 12:00 ціни пішли вгору - 11,2720/11,2960.