Депутатів закликають заборонити вирубку лісів в Україні

Ряд українських громадських організацій закликають Верховну Раду України негайно ввести мораторій на вирубку лісів на території України і заборонити вивіз за кордон деревини і пиломатеріалів. Такі заходи, на їхню думку, з часом допоможуть зупинити повторення стихійних лих у регіонах, що страждають від повеней.

Відповідне звернення до ВР, перших осіб країни і відповідальних чиновників підписали головний координатор Громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, голова Національного екологічного центру України Ігор СІРЕНКО, директор Київського еколого-культурного центру Володимир БОРЕЙКО, голова «Української Громади» Ігор ШЕВЧЕНКО.

У зверненні, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН, громадські організації закликали народних депутатів України ухвалити законопроект № 3035 «Про мораторій на проведення суцільних рубок та вивезення за кордон деревини та пиломатеріалів»,який було внесено народним депутатом України від «Нашої України – Народної самооборони» Юрієм КАРМАЗІНИМ 1 серпня минулого року і відхилено Комітетом з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Законопроект передбачає введення зазначених обмежень строком на 10 років. Крім того, законопроектом вводиться постійна заборона для приватних заготівників на заготівлю деревини на пні в лісах України. При цьому до вирубки для внутрішнього користування дозволяються лише пошкоджені дерева.

Громадські організації нагадали, що масштабні повені в західних областях України, зокрема й у липні 2008 року, є наслідком вирубки лісів у Карпатах. Втративши за останні 40 років значну частину лісового покриву, українські Карпати неспроможні утримувати вологу. Вода швидко стікає в долини, створюючи масштабні екологічні лиха. Більш густий ліс затримав би частину дощової води в горах, і вона не потрапила б до річки. Сусідні з Україною Польща, Словаччина і Румунія вже дали собі відповідь щодо цієї небезпеки і припинили промислову вирубку лісу в Татрах і Карпатах, зазначають автори звернення. У Швейцарських Альпах паводок, подібний карпатському, стався майже 200 років тому. З`ясувавши причину лиха, керівництво цієї країни вже тоді відмовилося від суцільних рубок в горах.

Як зазначають в документі громадські організації, «якщо найближчим часом не припинити злочинну вирубку лісів, то вже найближчим майбутнім Україна опиниться на межі екологічної катастрофи, тим паче, що процеси в природі вже сьогодні мають незворотний характер».

Автори звернення акцентували увагу на першочерговій необхідності контролю за вирубкою лісів на території українських Карпат, що відбувається, незважаючи на відповідну постанову Кабінету Міністрів України № 929 від 22 жовтня 2008 року «Про затвердження Правил рубок головного користування в гірських лісах Карпат», яку було прийнято після повеней і яка набрала чинності з 1 січня 2009 року. Зокрема, постанова обмежує суцільну вирубку і площу вирубуваних ділянок у Карпатах і західних областях України. Якщо за діючими в Україні правилами дозволено рубку до 40–50 % дерев на 1 га лісу, то для карпатських лісів цей показник становить не більше 30 %.

«Приводом для звернення стала бездіяльність профільних комітетів щодо нелегальних деревообробних і лісопильних підприємств, злочинну роботу яких продовжують фіксувати прокуратури більшості областей України. При цьому руйнівні повені 1998, 2001 і 2008 років, які принесли рекордні економічні втрати і людські смерті, не стали поштовхом для змін у лісовій політиці держави. Сьогодні повторення повеней – це реальність, якщо якнайшвидше не заборонити бездумну вирубку лісів, які стають сировиною для приватних пилорам», – зазначають у своєму зверненні громадські організації.

Активісти навели приклади незаконних рубок лісів, посилаючись на дані прес-служби МВС України, згідно з якими, на Закарпатті в червні цього року працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили службових осіб одного з лісництва державного підприємства, яке заробило на незаконній вирубці лісу близько 1,2 млн. грн. Згадані службовці підроблювали документи і здійснили незаконну вирубку дерев породи бук і явір (всього 531 куб. м).

Разом з тим, автори звертають увагу на факти незаконної вирубки лісів у Криму і на сході України: «Ліси в інших областях вирубуються частіше, ніж у Карпатах, оскільки їх там менше, відповідно – вони цінніші».

Також супротивники вирубки лісів звертають увагу на заяву прокурора АР Крим Володимира БОЙКА, який повідомив, що в липні цього року в Криму за прокурорськими протестами було скасовано 2 лісорубних квитка на рубку 57,8 гектара заповідника. За його словами, як правило, вирубка заповідника в Криму ведеться під виглядом санітарного очищення лісу від наслідків пожежі. Цього року відомством порушено кримінальні справи за фактами вирубки 689 дерев. Факт знищення здорових дерев під виглядом санітарної рубки в Ялтинському гірсько-лісовому заповіднику було зафіксовано у вересні 2008 року в районі Алупки. За даними прокуратури АР Крим, збитки від роботи лісорубів обчислюються сумами від 325 тис. грн. до 1 млн. грн. на рік.

За даними Харківської міжрайонної природоохоронної прокуратури, в шести районах Харківської області минулого року вирубки дерев завдало державі збитків на більш як 1 млн. грн.

На думку громадських активістів, сьогодні необхідно прийняти загальнодержавну програму збереження лісів України, що включає розширення повноважень лісової охорони і заборону експорту круглого лісу і пиломатеріалів, що, на їхню думку, сприятиме зменшенню нелегальної вирубки і стимулюватиме інвестиції в переробку лісу.

Суспільним і державним пріоритетом має стати доведення рівня лісистості до оптимального – понад 20 % від загальної території країни, зараз рівень – 15 %.

Громадські організації нагадують, що в квітні 2008 року уряд прийняв постанову, що забороняє зміну цільового використання лісогосподарських земель. Разом з тим вони упевнені, що створення нових лісів можливе за рахунок малопродуктивних і невикористовуваних сільськогосподарських земель.

Звернення із зазначеними пропозиціями громадські організації направили народним депутатам України, Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, голові Верховної Ради України Володимиру ЛИТВИНУ, прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО, генеральному прокурору України Олександру МЕДВЕДЬКУ і міністру охорони навколишнього природного середовища України Георгію ФІЛІПЧУКУ.

Як повідомляв УНІАН, 23-27 липня 2008 року в Івано-Франківській, Львівській, Вінницькій, Чернівецькій, Закарпатській і Тернопільській областях унаслідок стихійного лиха (дуже сильні дощі, що призвели до різкого підняття рівня води в річках Карпатського басейну) було підтоплено 784 населених пункти і 44 тис. 945 будинків.