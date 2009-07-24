Долар і євро на міжбанку ростуть далі

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку торги доларом США знову відкрилися підвищенням котирувань – 7,9050/7,9420, до 12:00 ціни пішли вгору – 7,9325/7,9495. На час закриття торгів цінові показники досягли денного максимуму – 7,9420/7,9545 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2535/0,2550, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2544/0,2554. На час закриття котирування підвищилися до 0,2553/0,2560. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31.0500(-0,1700).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4201/1,4203, на час закриття торгової сесії котирування підвищилися до 1,4246/1,4248. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,2355/11,2785. На час закриття торгів цінові показники з євро-гривні пішли вгору – 11,2985/11,3270.

Об 11:30 НБУ вийшов на ринок з продажем на аукціоні за валютними парами євро-гривня –10,9100 і швейцарський франк-гривня – 7,1800.