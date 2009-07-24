Екіпаж захопленого піратами балкера заявляє про критичне становище

Морський бюлетень «Совфрахт» сьогодні опублікував листа, одержаного від моряків захопленого піратами Сомалі українського балкера «Аріана». Бюлетень попереджає, що до якої саме редакції було надіслано листа, невідомо.

«Шановна редакціє, до вас звертається екіпаж т/х «Аріана» у складі 24 українських моряків, захопленого в полон піратами Сомалі 2 травня 2009 року. У даний момент на судні закінчилися вода і продовольство, пальне закінчується. Повністю відсутні медикаменти, на борту дві жінки, у кухаря на 23 тижні (19 липня) народилася мертва дитина, плацента не вийшла», - повідомляється в листі.

Крім того, в ньому сказано, що у старшого механіка проблеми із серцем, багато членів екіпажу так само мають проблеми зі здоров`ям у зв`язку з відсутністю харчування, води та антисанітарними умовами.

«Екіпаж у критичному становищі, просимо допомогти привернути увагу громадськості», - звертаються автори листа до редакції.

«Судновласник відмовляється вести переговори, а пірати погрожують убити всіх, якщо закінчиться пальне і зупиниться дизель-генератор. Звертаємося з проханням допомогти до всієї світової спільноти, до українського уряду і Президента, ми перебуваємо в критичному становищі», - йдеться в опублікованому листі.

Як повідомляв УНІАН, балкер «Аріана» з українським екіпажем (24 особи) був захоплений піратами Сомалі 2 травня. Корабель йшов з Бразилії на Близький Схід і віз 35 тис. тонн сої. За звільнення судна пірати вимагають 10 млн. доларів.

16 липня в прес-службі Міністерства закордонних справ з посиланням на інформацію посольства України в Грецькій Республіці повідомили, що стан здоров`я українців - членів екіпажа судна “Аріана” задовільний.

За даними посольства, 15 липня відбулася телефонна розмова представника компанії-оператора (“Alloceans Shipping Co. Ltd ”) з капітаном судна, який повідомив про достатню кількість на судні пального, питної води і продуктів харчування.

Переговори про умови звільнення судна і членів екіпажу продовжуються, підкреслювалося в повідомленні МЗСу від 16 липня.