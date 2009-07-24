Використання одеської символіки має коштувати 85 грн. за рік

Оплата за використання з комерційною метою одеської символіки, під якою мають на увазі пам`ятники архітектури місцевого й національного значення, а також само слово "Одеса", повинна становити 0,1 відсотка вартості продукції, що випускається, для юридичних осіб. З фізичних осіб потрібно стягувати збір у розмірі 85 гривень на рік, а некомерційні організації можуть використовувати у своїй діяльності місцеву символіку безплатно.

Таких висновків дійшли учасники громадського обговорення проекту рішення Одеського міськвиконкому "Про затвердження порядку видачі дозволів на право використання місцевої символіки з комерційною метою", яке сьогодні відбулося в Малому залі Одеської міськради.

«Ми дійшли спільної думки, - підсумувала висловлені думки у виступах лідерів громадських організацій, юристів і журналістів керівник Бюро естетики міського середовища й зовнішньої реклами міськради Світлана ІОВЧЕВА, - що дозвіл на некомерційне використання одеської символіки має видаватися місцевим громадським організаціям й іншим структурам безстроково і безплатно. Причому на кожну одиницю символіки тієї чи іншої організації окремо».

С.ІОВЧЕВА також висловила думку, що «міські комунальні підприємства, наприклад, "Міжнародний аеропорт Одеса" та інші, зможуть використовувати місцеву символіку на тих самих підставах, що й інші суб`єкти господарювання, - сплачуючи 0,1% вартості вироблюваної продукції або послуг.

Учасники громадського обговорення проекту рішення міськвиконкому порядку про видачу дозволів на право використання місцевої символіки пропонують виконкому ввести новий Порядок видачі дозволів на право використання місцевої символіки з комерційною метою з 1 жовтня цього року.