МВФ сподобався український закон про оздоровлення банків

Голова місії МВФ для України Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ вітає сьогоднішні рішення Верховної Ради щодо допомоги банківській системі.

Про це йдеться у коментарі голови місії, текст якого передано УНІАН.

"Ми вітаємо низку реформ, що стосуються законодавчої бази для розв`язання проблем банків, які було ухвалено сьогодні Верховною Радою України. Ці реформи знаменують значний поступ у напрямку до відновлення фінансової стабільності, оскільки вони створюють міцне підгрунтя для розв`язання проблем банків відповідно до загальноприйнятої міжнародної практики”, - зазначається у коментарі.

Дж.ПАЗАРБАЗІОЛУ вважає, що схвалені сьогодні зміни до законодавства суттєво розширять інструментарій розв`язання проблем банків, сприятимуть вирішенню питань найменшим коштом та стимулюватимуть залучення приватних інвесторів, що відповідає основній меті забезпечення захисту вкладників.

“Ухвалення цих реформ допоможе зміцнити довіру та стимулюватиме стабільний розвиток банківського сектора, що є запорукою повернення України на шлях економічного зростання та процвітання", - наголошує голова місії МВФ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України ухвалила закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей проведення заходів з фінансового оздоровлення банків».

Закон врегульовує питання щодо оздоровлення банківської системи в умовах кризи. Положення закону стосуються, зокрема, спрощеного порядку реорганізації банків, передачі їх активів та пасивів, зменшення статутного капіталу банку при виконанні плану фінансового оздоровлення в рамках процедури тимчасової адміністрації, особливостей дії мораторію на виконання зобов’язань перед кредиторами.