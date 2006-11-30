Чи можливо декриміналізувати ринок металобрухту

Президент російської промислової групи МАІР Віктор МАКУШИН вважає, що навіть після внесення змін до Закону України "Про металобрухт" український ринок брухту не вдасться декриміналізувати.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив під час сьогоднішньої прес-конференції.

(Проект закону про внесення змін до Закону України "Про металобрухт" зареєстровано у Верховній Раді 9 листопада під номером 2510 - УНІАН).

В.МАКУШИН повідомив, що через нелегальну діяльність дрібних скупників металобрухту український бюджет щороку втрачає 150-200 млн. дол. “Для виведення з тіні дрібних фірм з приймання металобрухту необхідно повернутися до готівкового розрахунку за зданий брухт, відмовитися від стягування прибуткового податку із здавальників і запровадити обов`язкове ліцензування на всі види діяльності, пов`язані із збором, переробкою і транспортуванням брухту. Наприклад, у Харківській області близько 250 точок приймання металобрухту, з них, в кращому разі, ліцензовані лише 20%. Крім того, слід зробити процедуру входження на ринок брухту простішою і прозорішою”, - заявив В.МАКУШИН.

Він також вважає необхідним скасувати стягування ПДВ з операторів, що працюють на внутрішньому ринку брухту. “Існування дрібних фірм-одноденок, що працюють безпосередньо із здавальниками за готівковий розрахунок і організованих корумпованими чиновниками, призводить до того, що великі оператори змушені перекуповувати брухт у них. Відтак металургійні підприємства, що є кінцевим споживачем брухту, можуть зіткнутися з проблемою повернення ПДВ. Податкова, перевіряючи весь ланцюг постачальників сировини, вийде на нелегальних скупників брухту і може відмовити метпідприємству у відшкодуванні ПДВ”, - пояснив В.МАКУШИН.

Підсумовуючи, він зазначив, що «надалі, за тієї кримінальної системи брухтозбору, яка сьогодні існує в Україні, обсяги збирання продовжуватимуть падати, і досить істотно».

У свою чергу народний депутат Михайло ПОЖИВАНОВ повідомив, що результатом обговорення цього законопроекту, що відбулося сьогодні під час «круглого столу», стало рішення більшості провідних операторів ринку металобрухту підтримати його в першому читанні.

Разом з тим, відзначив М.ПОЖИВАНОВ, під час обговорення було запропоновано вилучити з першої статті законопроекту зміни, що порушують Конституцію України і право власника. “Там було записано, що все устаткування збирачів і переробників металобрухту має перебувати винятково в їхній власності. Таким чином, вилучено такі форми роботи, як лізинг і оренда, що не відповідає нормам Конституції”, - пояснив народний депутат.

За його словами, всі представники компаній-операторів ринку металобрухту виступили за вилучення цієї статті із законопроекту і дозвіл усіх форм власності відносно спеціального устаткування. Решту «всіх положень законопроекту було схвалено», - додав М.ПОЖИВАНОВ.

Разом з тим, за його словами, окрему позицію під час обговорення законопроекту мала російська промислова група МАІР, що працює на українському ринку брухту чорних металів. «Президент МАІР переконаний, що заходи, які були запропоновані автором законопроекту - депутатом Сергієм МАТВІЄНКОВИМ, не достатні для декриміналізації українського ринку металобрухту», - сказав М.ПОЖИВАНОВ.

За його словами, МАІР запропонувала депутатам ознайомитися з польським законом, що регламентує роботу на ринку брухту. «Це дасть змогу зрозуміти, як у Польщі на законодавчому рівні регулюється робота дрібних скупок металобрухту», - додав М.ПОЖИВАНОВ.

Довідка УНІАН. Промислова група МАІР є найбільшим в Росії переробником брухту чорних металів. Група придбала в Україні шість підприємств по операціях з брухтом чорних металів: у Житомирі, Херсоні, Миколаєві, Черкасах, Вінниці, Харкові.