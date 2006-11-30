У Харкові відкрилося Консульство Австрії

Сьогодні відбулося урочисте відкриття Консульства Австрії у Харкові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, нова установа розмістилася в приміщенні готелю «Харків» у центрі міста на майдані Свободи.

Спеціально для цього до Харкова прибув Надзвичайний і Повноважний Посол Австрійської Республіки в Україні Йозеф-Маркус ВУКЕТИЧ і торговельний радник Посольства Австрії Крістіан ГЕССЛЬ.

У прес-службі повідомили, що 9 листопада ц.р. було надано екзекватуру на виконання функцій Почесного консула Австрійської Республіки в місті Харкові Олександру ДАВТЯНУ - президенту інвестиційної групи «ДАД», члену виконкому Харківської міської ради.