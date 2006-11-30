Українці забагато заробляють

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ вважає, що неадекватне зростання доходів населення порівняно із зростанням економіки країни призвело до негативних наслідків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у своєму виступі на зустрічі представників великого бізнесу з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

«Абсолютно неправильна політика, яка проводилася в останні роки, у сфері невідповідності грошових доходів населення реальним темпам зростання економіки, - сказав М.АЗАРОВ. - Ми мали в останні роки випередження темпів зростання доходів населення в 5-10 разів реальних темпів зростання економіки. Це безслідно минути не могло».

За словами М.АЗАРОВА, місцеві бюджети перетворилися «на каси взаємодопомоги». Він відзначив, що для виправлення цієї ситуації потрібен час.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, за січень-вересень 2006 року номінальні доходи населення України зросли на 28,8%, порівняно з аналогічним періодом 2005 року.

Готівковий дохід, який може бути використаний населенням для придбання товарів і послуг, збільшився за 9 місяців ц.р. на 27,6%, а реальний готівковий, визначений з урахуванням цінового чинника - на 17,8%.

У вересні ц.р., порівняно з вереснем 2005 р., номінальні доходи населення України збільшилися на 22,3%, а готівковий і реальний готівковий доходи – відповідно, на 21,2% і 11%.

Готівковий дохід з розрахунку на одну людину у вересні 2006 року становив 749,7 грн. проти 615 грн. у вересні 2005 року.

Витрати населення України в січні-вересні ц.р. збільшилися на 32,5%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Приріст заощаджень становить 31 057 млн. грн.

Зростання реального валового внутрішнього продукту України (ВВП) у вересні ц.р. проти вересня минулого року становило 8,9%, в січні-вересні проти січня-вересня 2005 року - 6,2%.