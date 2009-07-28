Нацбанк закручує гайки збитковим комерційним банкам

Національний банк України ввів ряд обмежень для банків, які працюють зі збитками. Про це йдеться у постанові НБУ (№421 від 22 липня п.р.).

Зокрема, збитковим комерційним банкам Нацбанк заборонив видавати незабезпечені (бланкові) кредити.

Також таким банкам заборонено надавати кредити і гарантії зв`язаним особам (інсайдерам), викупляти свої акції і купувати недержавні цінні папери.

Окрім того, регулятор заборонив збитковим банкам достроково погашати випущені ними боргові цінні папери (крім випадків, коли погашення здійснюється за ціною, нижчою від 50% номіналу).

Фінустанови, які працюють зі збитками, мають припинити виплату дивідендів акціонерам, бонусів, премій і винагород своїм працівникам. Такі банки не можуть збільшувати обсяги капітальних інвестицій і нематеріальних активів, не можуть витрачатися на консультаційні послуги, а також не можуть відкривати нові філії та відділення.

Як повідомлялося, українські банки у січні-червні поточного року зазнали збитків на суму 10,2 млрд. грн. проти 5,3 млрд. грн. прибутку роком раніше.

За підсумками роботи в 1-му кварталі 2009 року близько 40 банків показали збитки.