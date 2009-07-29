Депозити з Укрпромбанку таки переведуть в Ощадбанк?

Міністерство фінансів і Національний банк України розглядають можливість переведення коштів вкладників «Укрпромбанку» (УПБ) до «Ощадбанку».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ, відповідаючи на запитання, чи відповідає дійсності інформація про те, що рахунки вкладників УПБ будуть переведені до «Ощадбанку».

«Є позиція Національного банку, є позиція Мінфіну. Це питання розглядалося на раді з капіталізації. Найголовніше рішення – це у будь-який спосіб забезпечити виконання зобов`язань перед вкладниками та юридичними особами. Чи буде це зроблено через механізм передачі даних зобов`язань «Ощадбанку», іншому банку або через участь держави – це питання, яке додатково доручено відпрацювати Національному банку спільно з Міністерством фінансів», – сказав І.УМАНСЬКИЙ. При цьому він висловив надію на те, що закон №4630 про спрощення процедури рекапіталізації банків буде підписано Президентом.

«Якщо його буде підписано, то у нас із Нацбанком з`являться реальні можливості допомогти вкладникам», – сказав І.УМАНСЬКИЙ.