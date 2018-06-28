Меморандум про економічну та фінансову політику між Україною і МВФ

Рада директорів МВФ у вівторок ухвалила виділити Україні 3,3 мільярда доларів чергового, третього траншу стабілізаційного кредиту, загальний розмір якого становить 16,43 мільярда доларів, повідомляє сайт фонду.

МВФ удруге переглянув умови виділення допомоги Києву, погодившись із збільшенням бюджетного дефіциту з огляду на труднощі, які має державна компанія Нафтогаз. Україні довелося зробити серйозні кроки для виконання умов, зафіксованих в новому варіанті Меморандуму про економічну і фінансову політику, відповідно до перегляду програми співпраці з МВФ. А це, перш за все, продовження рекапіталізації банків, збільшення статутного капіталу «Нафтогазу», коригування фінплану НАК, підвищення (з вересня) тарифів на газ для населення. У Меморандумі також зафіксовано, що, крім підвищення тарифів на газ, в Україні повинні будуть запровадити штрафи для населення за невчасну сплату використаного блакитного палива і комунальних послуг (відповідні зміни до законодавства слід прийняти до кінця вересня).

Також перший заступник директора-розпорядника МВФ Джон Ліпські зазначив, що одним з щонайперших завдань, які стоять перед Києвом, є відновлення довіри до банківської системи. За його словами, гнучкіша валютна політика допоможе Україні подолати економічні шоки. Він визнав "правильною" грошово-кредитну політику Києва і зазначив готовність центробанку посилити її в разі потреби.

Транш надано на умовах, узгоджених в Меморандумі між Україною і МВФ, копія тексту якого є у розпорядженні Агентства УНІАН