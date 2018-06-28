Хто посадив гривню на дієту?

Сьогодні на міжбанку торги з долара США відкрилися котируваннями 8,1240/8,1625, на 12:00 ціни зросли до 8,1325/8,1715, а на закриття торгів цінові рівні досягли рівня - 8,1870/8,2420 грн./дол. Водночас Юлія Тимошенко вважає, що "у нас є шанс при правильній політиці поставити гривню на місце". Прем`єр упевнена, що гривня повинна бути 6-6,5 за долар. УНІАН публікує думку експертів.

Ігор Уманський, виконуючий обов`язки міністра фінансів: Рішення, яке було прийнято МВФ (про виділення третього транша – УНІАН), я сподіваюся, виправить очікування і тенденції на валютному ринку.

Транш одержить уряд, і гроші будуть спрямовані на фінансування дефіциту держбюджету. В першу чергу - на забезпечення наших зовнішніх зобов`язань. І з урахуванням того, що ресурс заходить у валюті, це дозволить нам забезпечити ці зобов`язання, з одного боку, з іншого боку – не виходити додатково на ринок (внутрішній валютний – УНІАН) і не створювати там напругу. Крім того, це дозволить уряду допомогти Національному банку у стерилізації надмірної гривневої ліквідності і ліквідувати ті настрої, які є сьогодні на валютному ринку (тенденцію до ослаблення гривні. – УНІАН)

Сергій Тігіпко, екс-голова Нацбанку України:

На сьогоднішній день немає макроекономічних підстав для девальвації гривні і, відповідно, зростання курсу долара, оскільки в Україні спостерігається збалансована зовнішня торгівля.

Торгове сальдо в державі позитивне, попри значне скорочення експорту й імпорту.

Маємо проблеми з платежами за газ, але всі платежі йдуть з валютних резервів Національного банку або через запозичення. Зараз частково одержуватимемо гроші від Міжнародного валютного фонду, вони підуть на покриття дефіциту бюджету, можливо, частково цими коштами розрахуються і за газ. Тому наголошую, макроекономічних підстав для девальвації гривні немає.

Сьогодні українська економіка говорить про те, що гривня може бути стабільною, навіть потроху посилюватися.

Зараз включається психологія, ажіотажний попит. Я вважаю, що все залежить тільки від одного - від професійних дій Нацбанку. Голові НБУ має довіряти населення. Він повинен бути надзвичайно публічним, і лише він повинен коментувати ситуацію з курсом. Нацбанк повинен бути активним гравцем, логіка його дій повинна бути зрозумілою для учасників ринку, в першу чергу для комерційних банків.

У разі недотримання зазначених вимог адміністративне втручання НБУ повинне бути надзвичайне жорстким.

Якщо треба контролювати валютні контракти, робити це жорстко. Якщо банк дає рефінансування, треба контролювати, щоб воно не виходило на валютний ринок, як це було у нас.

Якби Нацбанк дотримувався зазначених правил, ажіотажу навколо долара сьогодні не було б.

Дмитро Боярчук, виконавчий директор центру «CASE-Україна»:

І наші розрахунки, і розрахунки інших організацій показують, що за нинішнього стану торговвельного балансу і стану економіки 8 грн./долл. - це більш менш ринковий, балансовий курс.

В принципі, Нацбанк діє доволі грамотно. Але проблема в тому, що самих дій НБУ для того, щоб підтримувати курс, зазвичай, недостатньо. Основне питання стосується бюджетної політики. Залишається ризик, що якоїсь миті - можна назвати це надзаходом уряду - все-таки якось проштовхнуть через Нацбанк можливість безконтрольно друкувати гривню. В принципі, такий ризик існує, тому що в бюджеті дуже серйозні проблеми з надходженнями. Поки що цей ризик невеликий, в районі 10% вірогідність цього.

Якщо все відбуватиметься, як відбувається на даний момент, то бюджет просто збільшуватиме борги, помалу друкуватиметься гривня для того, щоб повертати зовнішні борги і для того, щоб «Нафтогаз України» розраховувався по своїх боргах. Але я не думаю, що це сильно вплине на курс.

Сьогодні основними чинниками, що визначають курс національної валюти, є стан торговельного балансу, обсяг інвестицій в країну, а також панічні настрої і, як наслідок, спекулятивні операції.

Щодо панічних настроїв, то тут нічого не поробиш, і швидше за все будуть якісь аматорські, кустарні спроби заробити на коливаннях курсу. Я думаю, якісь банки прагнутимуть заробити на курсі, і він, напевно, іноді підскакуватиме, але максимум на гривню, і все одно потім повернеться до позначки в 8 грн./дол., або трохи більше.

Рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) про виділення Україні третього транша кредиту повинне підтримати гривню в короткостроковій перспективі.