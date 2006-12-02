В УНІАН екс-мер Києва Омельченко та адвокат Багіров обговорять нові тарифи на ЖКГ

4 грудня (понеділок)

14-00 - В УНІАН відбудеться прес-конференція екс-мера Києва Олександра Омельченка на тему: “Правда про тарифи: кому платити більше?”. Також візьме участь голова Міжнародної правозахисної організації "Міжнародна ліга захисту прав громадян України" Едуард Багіров (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном: 279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.