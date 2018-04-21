Соціаліст Волга постить італійськими стравами, регіонал Плотніков дізнається про піст з меню в ресторані

Закінчується перший тиждень Різдвяного посту. Ми поцікавилися у представників різних політичних сил, чи дотримуються вони суворих правил.

Чи дотримуєтеся ви Різдвяного посту?

Соціаліст Василь Волга знає напам`ять Новий Заповіт і постить за допомогою італійської кухні Я прагну дотримуватися посту. М`яса не їм взагалі, від молока не відмовляюся. Звичайно беру якісь салати. Дружина в цей період починає готувати блюда італійської і іспанської кухні, в ній багато вегетаріанських рецептів.

У моєму житті був період, коли я постив дуже суворо. З 1993-го по 1995 рік я жив активним церковним життям, працював при монастирях, їздив з проповідями по храмах. Коли трудився в Києво-печерській Лаврі, їв те, що давали семінаристам, їжа там нагадувала добру солдатську кухню – недорого і ситно. Тоді моя сім`я жила на 50 доларів в місяць, але оскільки я прислужував в храмі, то мені перепадали то мішок картоплі, то коровай. Я в ті роки був дуже щасливий, це був вельми плідний період мого життя. Я знав практично напам`ять книги Нового Заповіту, Притч Соломонових, близько до тексту п`ять книг Старого Заповіту – від Буття до Виходу. Я вивчав філософію і історію релігії. Цей духовний пошук був для мене вищою творчістю.

Зараз в піст моя сім`я житиме очікуванням Різдва, діти добре знають, що це за свято, вони у мене катехізировані. Ну а в свята питиму горілку, любитиму дружину, обійматиму дітей і запрошуватиму в гості друзів.

«Нашоукраїнка» Ксенія Ляпіна вже на півдороги до посту На жаль, я не залучена в церковне життя, хоча дуже поважаю людей, що живуть таким життям. У мене все дуже хаотично, складно організувати все так, щоб було місце серйозному посту.

Мене утішає те, що я хотіла б залучитися до посту, я розумію, як це потрібно. Всі розсудливі лікарі говорять, що самообмеження в їжі корисне для здоров`я. І я позділяю думку священиків, що таке самообмеження виховує і організовує дух людини. Образно кажучи, я перебуваю в дорозі до свого посту. І чомусь упевнена, що рано чи пізно я обов`язково займуся цією стороною життя.

Депутат Київради Олександр Притика любить Різдво, а не піст Ні. Постів я не дотримуюся. Вважаю, що фізичне самообмеження повинне бути весь час, а не впродовж якогось періоду. Але це не заважає мені святкувати Різдво. Це свято і для тих, що постять, і для тих, що не постять.

«Регіонал» Олексій Плотніков дізнається про піст по блюдах в ресторані На жаль, такий фізичний піст я не дотримую. Але у мене підвищується якась внутрішня самодисципліна. Намагаюся стримуватися від роздратування, від якихось гнівних висловів. Одним словом, в піст я завжди пам`ятаю, що прийшов піст. Крім того, про нього не дає забути все навколишнє оточення. У кафе з`являється асортимент пісних блюд, в ресторанах – окреме пісне меню. Довкруги у вітринах магазинів розкладена різдвяна символіка. Тому свята в сім`ї ми завжди чекаємо з нетерпінням і святкуємо його широко.

Керівник “Київметросторю” Володимир Петренко запасається консерваціями Я пощу вже дванадцять років. Буваю в церкві на Татарці. З Божою допомогою допоміг побудувати храм в Бориспільському районі – в селі, звідки я родом.

І не так вже важко дотримувати піст, якщо запастися консерваціями. Та і в магазині всього повно. А у мене дружина відмінно готує квасолю, борщі, салати. У місті я звичайно не їм.

«Регіонал» Тарас Черновол іноді дозволяє собі скоромне Я не пощу повноцінно. Іноді дозволяю собі в парламентському буфеті в перерві узяти скоромне. Але в середу і п`ятницю не вживаю м`яса – це залізно. Хай і не стовідсотковий піст, але намагаюся наблизитися до цього. У греко-католицькій церкві прийнятий класичний візантійський обряд. І більшість приходів, не дивлячись на послаблення, що допускаються в католицтві, прагне постити. Але таких жорстких правил і норм, які є в православній церкві, у нас немає.

Записала Маша Міщенко