На Віденському балу танцювали усі... хто вміє танцювати (фоторепортаж)

Віденський бал другий рік поспіль проводиться у Київській та Львівській операх. Відвідувачі цього заходу – політики, бізнесмени, і люди, що називають себе богемою, приїхали на бальну ніч до Києва з усієї України.

Усіх гостей зустрічала почесна варта

Дами мали неймовірно вишукані наряди, придбані або пошиті спеціально для такого заходу

Хто вмів танцювати, той танцював.

А добра половина гостей ловили гав на балконах

Марічка Бурмака знову знайшлася

Петро Порошенко обнімався з улюбленим журналістом

Дмитро Видрін також спілкувався з журналістами

А Олександр Зінченко та Михайло Чечетов танцювали з коханими дружинами

Олександр Шовковський намагався сховатися від об’єктивів за дамами й келихом шампанського

Віталій Козловський прийшов зі своєю партнеркою по "Танцях з зірками" Ксенією Горб

А прима Большого театру Анастасія Волочкова танцювала сама

Текст та фото Дмитра Стаховського