На Віденському балу танцювали усі... хто вміє танцювати (фоторепортаж)
Віденський бал другий рік поспіль проводиться у Київській та Львівській операх. Відвідувачі цього заходу – політики, бізнесмени і люди, що звуть себе "богемою", приїхали на бальну ніч до Києва з усієї України....
Віденський бал другий рік поспіль проводиться у Київській та Львівській операх. Відвідувачі цього заходу – політики, бізнесмени, і люди, що називають себе богемою, приїхали на бальну ніч до Києва з усієї України.
Усіх гостей зустрічала почесна варта
Дами мали неймовірно вишукані наряди, придбані або пошиті спеціально для такого заходу
Хто вмів танцювати, той танцював.
А добра половина гостей ловили гав на балконах
Марічка Бурмака знову знайшлася
Петро Порошенко обнімався з улюбленим журналістом
Дмитро Видрін також спілкувався з журналістами
А Олександр Зінченко та Михайло Чечетов танцювали з коханими дружинами
Олександр Шовковський намагався сховатися від об’єктивів за дамами й келихом шампанського
Віталій Козловський прийшов зі своєю партнеркою по "Танцях з зірками" Ксенією Горб
А прима Большого театру Анастасія Волочкова танцювала сама
Текст та фото Дмитра Стаховського