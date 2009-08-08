Військові запевняють, що боєприпаси у Лозовій загрози не несуть

Боєприпаси, що залишились на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних сил України, розташованому поблизу м. Лозова Харківської області, вже не несуть потенційної загрози.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник логістики Сухопутних військ - заступник командувача СВ ЗСУ полковник Юрій ТОЛОЧНИЙ під час відвідання арсеналів на Слобожанщині.

«Залишились лише стрілецькі боєприпаси. Снарядів великих калібрів немає зовсім», - додав він.

За словами Ю.ТОЛОЧНОГО, з початку ліквідації наслідків пожежі очищено 6 650 га території, повторно очищена від вибухонебезпечних предметів 3-кілометрова зона від зовнішнього периметру технічної території арсеналу. Вилучено всього 50 тис. 681 вибухонебезпечний предмет. Зі складів вивезено 1 тис. 106 тонн боєприпасів, що ще підлягають подальшому використанню, залишилось вивезти 2 тис. 130 тонн.

Для забезпечення їх вивезення з неушкоджених сховищ на технічній території арсеналу зачищено залізничну колію довжиною 117 м, а також 4 370 м доріг і 15 481 кв. м майданчиків.

Довідка УНІАН. Військовий склад №61 було сформовано 13 травня 1938 року. З 1 серпня 1960 р. перейменовано в артилерійський арсенал. З 22 травня 2006 р. він входить до складу військ Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗСУ. Арсенал розташований на північно-східній околиці м. Лозова Харківської області. Площа земельної ділянки – 488,4 га. Технічна територія арсеналу – 247 га.

27 серпня 2008 року на арсеналі сталася пожежа, що призвела до вибухів снарядів. Довелося частково евакуювати жителів військового містечка, а також мешканців Лозової. На момент НП на складі зберігалося майже 95 тис. тонн боєприпасів, з яких 60% вибухнуло.

Потреба у фінансуванні заходів з підвищення живучості та вибухопожежобезпеки об’єктів ПівдОК становить майже 10 млн. грн. На поточний рік на ці цілі передбачено 995 тис. грн., а реально профінансовано близько 187 тис. грн.