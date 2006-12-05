Макуха віддувався у США за обмеження експорту українського зерна

Міністр економіки України Володимир МАКУХА у рамках візиту української делегації до США пояснив американській стороні причини обмеження експорту українського зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, наприкінці першого дня перебування у США В.МАКУХА повідомив журналістам, що відбулися переговори на рівні Міністерства економіки України та Офісу торговельного представника США, під час яких питання обмеження експорту українського зерна також порушувалося.

В.МАКУХА пояснив це тим, що американська сторона отримує певні скарги з боку місцевих компаній, які займаються експортом українського зерна. “Причому в основному вони чомусь вважають, що та ситуація, яка склалася, виникла через те, що уряд нібито хоче таким чином збити ціну на зерно і скористатися цим для того, щоб це зерно закупити”, - зазначив міністр.

При цьому він наголосив, що українська сторона надала абсолютно вичерпні й абсолютно повні відповіді і роз’яснення, які свідчать про те, що сьогодні ситуація полягає не в тому, щоб збити ціни на зерно, а в тому, що, згідно з балансами і перевірками, які були проведені цілою низкою міністерств і відомств, наявного зерна недостатньо для того, щоб здійснювати експорт у тих обсягах, які заплановані експортерами. І саме тому, підкреслив В.МАКУХА, були введені ці обмеження.

На запитання, чи задовольнили американців такі пояснення, В.МАКУХА зазначив: “Вони прийняли це до відома”.

Про розмір розширеної квоти, яка буде визначена урядом на експорт зерна, міністр пообіцяв розповісти після повернення до Києва.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України постановою від 28 вересня 2006 р. №1364 запровадив ліцензування експорту зерна.

11 жовтня уряд прийняв постанову про квотування експорту зернових. До 31 грудня 2006 р. експортні квоти встановлені в обсязі: пшениця і суміш пшениці та жита (меслін) - 400 тис. тонн, ячмінь - 600 тис. тонн, кукурудза - 100 тис. тонн, жито - 3 тис. тонн.

В інтерв’ю газеті “Дело” від 23 листопада посол США в Україні Вїльям ТЕЙЛОР, коментуючи запланований візит В.ЯНУКОВИЧА до США, сказав, що американці занепокоєні введенням Україною обмежень на експорт зерна, і якщо ця проблема так і не вирішиться до грудня, їй буде приділено особливу увагу

28 листопада міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК повідомив, що Кабмін має намір розглянути нові квоти на експорт зерна з України до кінця поточного маркетингового року (30 червня 2007 року). Він уточнив, що проект постанови уряду припускає встановити квоти на експорт в обсязі 2,2 млн. тонн зерна, зокрема, 1,3 млн. тонн ячменю, 1 млн. тонн кукурудзи і 500 тис. тонн пшениці. Раніше МінАП запропонувало встановити до 30 червня 2007 року додаткову квоту на експорт зернових в обсязі 2,2 млн. тонн.

28 листопада, на першому з`їзді сільськогосподарських товаровиробників прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що уряд планує найближчим часом скасувати квотування експорту зерна.

За даними митниці, експорт зернових з України, станом на 21 листопада ц.р., склав 4,9 млн. тонн (у 2005 році - 2,5 млн. тонн). Зокрема, експортовано 2,7 млн. тонн ячменю, 2,1 млн. тонн пшениці і 163 тис. тонн кукурудзи.

29 листопада прем`єр доручив Міністерству аграрної політики визначити додаткові розміри квот на експорт зерна в 2006-2007 маркетинговому році.