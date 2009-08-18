Міліція: вміємо не тільки добре працювати, а й у мистецтві розбираємося

До охорони правопорядку на Сорочинському ярмарку приступили 300 міліціонерів

Про це УНІАН повідомили в ГУ МВС України в Полтавській області, відзначивши, що цього року залучено меншу кількість особового складу.

"Якщо на минулому ярмарку працювали близько 500 співробітників, то цього року до 300. Міліціонери почали працювати вже в понеділок, 17 серпня. Розроблено патрулі й маршрути пересування міліціонерів. Вони охоронятимуть громадський порядок позмінно, але службу нестимуть цілодобово, патрулюватимуть і вулиці самого селища", - заявив начальник ГУ МВС України в Полтавській області Михайло ЦИМБАЛЮК.

"Ми вже встановили 7 камер відеоспостереження, які транслюватимуться на моніторах, виведених у чергову частину ярмарку, - сказав М.ЦИМБАЛЮК. - Також на ярмарку працюватимуть 5 кнопок тривожного виклику, що дасть змогу швидко й оперативно реагувати на події, якщо такі будуть. Що ж до нововведень, то цього року було вирішено встановити сцену ГУ МВС, де виступатимуть міліційні колективи з різних куточків нашої держави. Це дасть змогу продемонструвати гостям, що міліція вміє не тільки добре працювати, а й непогано розбирається в мистецтві".

Як повідомляв УНІАН, Національний Сорочинський ярмарок пройде 19-23 серпня в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області. Цього року ярмарок проходитиме під знаком святкування 200-річчя з дня народження Миколи Гоголя.