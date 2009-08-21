У Центрі швидкого реагування відбулася присяга на вірність Україні

На Прикарпатті 30 рятувальників Центру швидкого реагування оперативно-рятувальної служби склали присягу на вірність України.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківської облдержадміністрації. Голова обласної державної адміністрації Микола ПАЛІЙЧУК та голова обласної ради Ігор ОЛІЙНИК привітали рятувальників. Тридцять рятувальників служать у нещодавно створеному Центрі швидкого реагування оперативно-рятувальної служби, що розташований на території колишньої військової частини у с. Ценжів. Центр сформовано після минулорічної липневої повені у західній Україні.

«Є символічно те, що ви прийняли присягу в переддень найбільшого державного свята – Дня Незалежності України», - наголосив голова облдержадміністрації М.ПАЛІЙЧУК, який побажав рятівникам здоров’я і легкої служби.

Голова обласної ради І.ОЛІЙНИК зауважив, що Прикарпаття для дислокації центру було обране не випадково. Адже Прикарпаття займає перше місце в Україні за довжиною рік, що протікають територією області. Керівники області наполягатимуть на прийнятті державної противоповеневої програми.

Керівництво центру повідомило головам облдержадміністрації та облради, що на сьогодні в рятувальному центрі працюють сто чоловік, а до кінця року чисельність штату буде збільшена до двісті п’ятдесяти осіб. В подальшому тут працюватиме тисяча рятувальників, які ліквідовуватимуть та запобігатимуть стихіям на Західній Україні.