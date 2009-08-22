В Черкаській області виявили факт ухилення від повернення валюти

Приховування валютної виручки виявили працівники податкової міліції ДПА у Звенигородському районі Черкаської області під час перевірки сільськогосподарських підприємств Шполянського району.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДПА в Черкаській області, наприкінці 2007 року керівництво однієї сільськогосподарської фірми уклало угоду з італійською компанією на поставку великої партії дерев’яних піддонів. Згідно договору іноземне підприємство перерахувало кошти за експортований товар, однак на розрахунковий рахунок українського підприємства-постачальника валютна виручка так і не потрапила.

У прес-службі зазначили, що розмір неповернутої з-за кордону валютної виручки перевищив 11 тис. євро.

За фактом ухилення від повернення валютної виручки в іноземній валюті в особливо великих розмірах проти службових осіб підприємства прокуратурою Шполянського району порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 207 КК України, якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 7 років .

Слідство у справі триває.