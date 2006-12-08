Комп`ютерна база ДАІ в Києві арештована Службою безпеки

Протягом тижня Державна автоінспекція у Києві не реєструвала нові автомобілі у зв’язку з арештом бази даних ДАІ.

За інформацією "Української правди", база ДАІ столиці була арештована Службою безпеки України у зв’язку з розслідуванням кримінальної справи.

"Незважаючи на те, що ми попереджали про негативні наслідки, СБУ наклала арешт на сервер, оскільки він є доказом по справі", - повідомив "Українській правді" керівник департаменту ДАІ Міністерства внутрішніх справ Сергій Коломієць.

За його словами, "ДАІ розробило нову, більш захищену від стороннього проникнення базу, яку тепер встановлюємо у МРЕВ".

"Сьогодні було запущено перше МРЕВ, завтра – четверте. Поступово по одному МРЕВ на день ми відновлюватимемо роботу в Києві", - зазначив Коломієць.

Він не став називати причини порушення кримінальної справи, спрямувавши до Служби безпеки України.

Водночас у СБУ повідомили "Українській правді", що ними "порушена кримінальна справа за статтею 362 за фактом несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованій інформаційно-пошуковій системі "Автомобіль".

Слідство проводиться СБУ спільно з фахівцями МВС, всі дії СБУ узгоджені з керівництвом міліції, повідомила речник спецслужби Марина Остапенко.

"Дії СБУ не мають відношення до збою процесу реєстрації, оскільки перед початком слідчих дій з відповідними працівниками МВС була узгоджена процедура вилучення сервера, яка б не порушувала права людей і не заважала нормальній роботі реєстрації", - сказала Остапенко.