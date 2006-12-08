Польща обіцяє Росії обміняти вето на ембарго

Польща запропонувала Росії компроміс у питанні щодо початку переговорів про договір співпраці РФ-Євросоюз.

"У Варшаві готові піти назустріч і відмовитися від вето (у питанні початку переговорів про нову угоду ЄС-Росія), якщо Москва обіцяє, що протягом 50 днів з моменту початку переговорів щодо підготовки угоди буде скасоване російське ембарго на постачання польського м`яса", - заявила глава МЗС Польщі Анна Фотига у п`ятницю.

Росія в листопаді ввела обмеження на постачання м`яса з Польщі. Як повідомили РІА Новости у Міністерстві сільського господарства Росії, це пов`язано з випадками грубих порушень ветеринарного законодавства при постачанні продукції тваринного походження, "фальсифікацією м`яса".

Польща напередодні саміту Росія-ЄС в Гельсінки наклала вето на початок переговорів між РФ і ЄС про укладення нової широкоформатної угоди про співпрацю у зв`язку з російським ембарго на постачання сільгосппродукції і відмовою РФ ратифікувати європейську Енергетичну хартію.

Термін чинної угоди РФ-ЄС закінчується наприкінці 2007 року.

РІА “Новости”