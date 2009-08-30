Тимошенко спростовує заяву Ющенка

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО категорично спростовує заяву Президента Віктора ЮЩЕНКА про те, що уряд планує закрити 118 шахт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила сьогодні на брифінгу у Волинській області.

«Я хочу спростувати інформацію, що закриваються 118 шахт, категорично. Навпаки, ми навіть ті шахти, які були три роки тому спеціальними рішеннями прийняті на закриття, ми завдяки професійному міністру вугільної промисловості сьогодні відроджуємо і даємо друге життя. І вважаємо, що скорочення і закриття об`єктів вугільної галузі – це категорично не український шлях. Український шлях - це кожну шахту, на якій є підтверджені запаси, і які мають перспективу для видобутку, повернути до життя, зміцнити і дати впевнену дорогу», - сказала прем`єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що її уряд на початку своєї діяльності затвердив стратегічний план реформування вугледобувної галузі, який припускає проведення модернізації діючих шахт і будівництво нових.

«У жодному разі необгрунтованого закриття (шахт – УНІАН) не може бути», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, учора, 29 серпня, в Луганську під час урочистостей з нагоди Дня шахтаря Президент В.ЮЩЕНКО заявив, що уряд не здійснює реформи у вугледобувній галузі. Зокрема, він сказав, що Кабмін планує закрити 118 шахт.