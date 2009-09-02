Газпром порахував, скільки газу Україна закачала у ПСГ

Україна закачала в свої підземні газові сховища 25 млрд. кубометрів газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив заступник голови правління концерну «Газпром» Валерій ГОЛУБЄВ.

«На сьогоднішній день, за нашими оцінками, Україна закачала 25 млрд. кубометрів газу в ПСГ, а потрібно 28 млрд. кубометрів», - сказав В.ГОЛУБЄВ.

Водночас, він повідомив, що загалом Україна розраховує купити 32 млрд. кубометрів газу, що обумовлено сприятливою кон`юнктурою ринку на сьогоднішній день.