Газпром порахував, скільки газу Україна закачала у ПСГ
12:32, 02 вересня 2009Суспільство
3351 0
"Потрібно 28 млрд. кубометрів"
|Валерій ГОЛУБЄВ. Фото Коммерсантъ
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив заступник голови правління концерну «Газпром» Валерій ГОЛУБЄВ.
«На сьогоднішній день, за нашими оцінками, Україна закачала 25 млрд. кубометрів газу в ПСГ, а потрібно 28 млрд. кубометрів», - сказав В.ГОЛУБЄВ.
Водночас, він повідомив, що загалом Україна розраховує купити 32 млрд. кубометрів газу, що обумовлено сприятливою кон`юнктурою ринку на сьогоднішній день.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter