Щербань: Луценка треба лікувати

Колишній голова Сумської обласної державної адміністрації Володимир ЩЕРБАНЬ планує подати до суду на колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це він сказав у інтерв`ю газеті «Сегодня», опублікованому сьогодні.

«З ЛУЦЕНКОМ обов`язково поквитаємося. Хай тільки завершиться весь цей процес навколо мене. І я подаю позов про захист честі і достоїнства. Причому на велику суму. На дитячий будинок щоб вистачило. Хай суд і вирішить, хто правий”, - сказав В.ЩЕРБАНЬ.

Він також сказав, що вважає Ю.ЛУЦЕНКА «анархістом» і «випадковою людиною в цьому житті».

«Йому місце не в МВС, а в лікувальному закладі. Він же анархіст. Я бачив, що він інструктував молодь, як не підкорятися владі і міліції. Знімали фільми про це, а потім крутили сумським студентам ці фільми», - повідомив В.ЩЕРБАНЬ.

Як повідомляв УНІАН, В.ЩЕРБАНЬ 4 листопада повернувся до України зі США, де його було затримано 12 жовтня 2005 року за порушення візового режиму. Після прибуття до України В.ЩЕРБАНЬ був доставлений в Генпрокуратуру, яка вирішила відпустити його на поруки народних депутатів від Партії регіонів.

В Україні В.ЩЕРБАНЯ обвинувачують в здійсненні ряду тяжких злочинів, таких як зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень, вимагання, шахрайство з фінансовими ресурсами та інших.

В.ЩЕРБАНЬ обіймав посаду голови Сумської ОДА з грудня 2002 року по січень 2005 року.