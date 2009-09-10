Експерт: НБУ і Президент можуть стати винуватцями економічного колапсу

Збереження нинішньої монетарної політики Національного банку не залишає сподівань на оздоровлення української економіки. Таку думку сьогодні на прес-конференції в УНІАН висловив екс-заступник голови НБУ Сергій ЯРЕМЕНКО.

За його словами, у річницю початку фінансової кризи в Україні доводиться констатувати розвал фінансового ринку. «Основною причиною кризи банківської системи України став різкий відплив іноземного капіталу, який прийшов на зміну припливу грошей у банківський сектор у докризовий рік. Ця ситуація повинна була бути вирішена шляхом зміни монетарної і фінансової політики НБУ, а також зміни його керівництва», - переконаний експерт.

На його думку, з початком кризи НБУ обрав неправильну стратегію боротьби з негативними явищами у фінансовому секторі. «З кінця минулого року ми спостерігали обвал курсу гривні і величезні грошові вливання у банківську систему України, які ні до чого не привели. Саме непродумана політика НБУ призвела до катастрофічних наслідків у фінансовому секторі й економіці України в цілому. Попри це політика Нацбанку одержувала і продовжує діставати схвалення Президента України. Безвідповідальні рішення НБУ привели до втрати віри банківського співтовариства України в правильність антикризової політики НБУ. В результаті, в банківській системі запанувало гасло - «Рятуйся, хто може!», - зазначає С.ЯРЕМЕНКО.

У таких умовах, на його думку, виходити з кризи практично неможливо, оскільки система стає некерованою. Однією з головних помилок НБУ С.ЯРЕМЕНКО вважає штучне створення «грошового голоду» у фінансовому секторі. «Такі дії обгрунтовувалися бажанням знизити інфляцію. Але саме «грошовий голод» приводить до охолоджування економіки, недоступності кредитних ресурсів для національного виробника і, як наслідок, до зниження його конкурентоспроможності у порівнянні із зовнішнім виробником”, - сказав экс-заступник голови Нацбанку.

Ще однією серйозною проблемою монетарної політики НБУ він вважає облікову ставку. «Не спираючись на думку МВФ або експертів, НБУ догматично стверджує, що завищена облікова ставка завжди повинна застосовуватися в Україні у період кризи для все тієї ж боротьби з інфляцією. При цьому, в НБУ не зважають на те, що в більшості розвинених економік світу облікова банківська ставка доведена практично до нуля на тлі величезних бюджетних вливань в основні сектори економіки», - уточнив експерт.

Він також зазначив, що плаваючий курс гривні є сьогодні недосяжною метою для України. «Така курсова політика носить руйнівний характер для внутрішнього ціноутворення, що приводить тільки до девальвації української валюти», - сказав С.ЯРЕМЕНКО.

Підсумовуючи, він підкреслив, що НБУ не може змінити свою політику, оскільки вона співпадає з позицією Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який патронує діяльність Нацбанку як його колишній голова.

«При цьому, нерішучість Президента у питанні зміни голови НБУ призводить до того, що ми ще 6 місяців мордуватимемо нашу економіку», - сказав С.ЯРЕМЕНКО.