У Дніпропетровську розстріляли директора “Озерки”
10:14, 16 грудня 2006Суспільство
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Воробйов загинув на місці
Сьогодні близько 1-ї години ночі у Дніпропетровську в районі набережної Перемоги невідомі розстріляли директора ВАТ «Центральний ринок «Озерка» Володимира Воробйова.
Про це УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах області.
За даними співрозмовника агентства, у В.ВОРОБЙОВА було випущено 14 куль. Він загинув на місці. Також було поранено супутника директора ринку.
В.Воробйова розстріляли біля одного з кінотеатрів, у той момент, коли він сідав до автомобіля.
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