У Дніпропетровську розстріляли директора “Озерки”

Сьогодні близько 1-ї години ночі у Дніпропетровську в районі набережної Перемоги невідомі розстріляли директора ВАТ «Центральний ринок «Озерка» Володимира Воробйова.

Про це УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах області.

За даними співрозмовника агентства, у В.ВОРОБЙОВА було випущено 14 куль. Він загинув на місці. Також було поранено супутника директора ринку.

В.Воробйова розстріляли біля одного з кінотеатрів, у той момент, коли він сідав до автомобіля.