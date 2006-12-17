Референдум кримських комуністів: 98% проти вступу України до НАТО

Підбиті підсумки Всекримського народного референдуму щодо вступу України в НАТО. Як повідомили УНІАН у "Кримській виборчій комісії з народного референдуму", в голосуванні взяли участь 897054 чоловік, або 58,21% від числа виборців автономії.

885387 чоловік, або 98,70% тих, хто взяли участь у голосуванні, висловилися проти "політичного курсу Президента Віктора ЮЩЕНКА", спрямованого на вступ України в НАТО. 9692 чол. , або 1,08% тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за вступ України в НАТО. Число бюлетенів, визнаних недійсними, становить 1975 штук.

"Комісія затвердила результати Всекримського народного референдуму, що відбувся в усіх містах і районах Автономної Республіки Крим", - повідомили організатори "народного референдуму".

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня в АРК за ініціативою кримських комуністів проходила політична акція "Всекримський народний референдум" з питання вступу України в НАТО. У бюлетені для голосування було внесене тільки одне питання: "Чи згодні Ви з політичним курсом Президента Віктора ЮЩЕНКА на вступ України в НАТО?". Голосування на референдумі проходило в наметах КПУ, на зупинках, на ринках в усіх населених пунктах автономії.

Представництво Президента України в АРК заявило, що політична акція комуністів Криму не має нічого спільного з референдумом і не матиме ніяких юридичних наслідків.