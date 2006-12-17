Розкрито низку резонансних злочинів

Оперативні бригади Міністерства внутрішніх справ України і слідчі бригади Генеральної прокуратури протягом кількох останніх місяців спільно з місцевими правоохоронцями розкрили на території АРК і Севастополя низку резонансних злочинів, скоєних в середини 90-х років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління МВС України у місті Севастополі генерал-майор міліції Валерій ПЄТУХОВ у „прямому ефірі” ТРК „Бриз”. За його словами, „протягом кількох останніх місяців в Криму і Севастополі, а зараз я відкрию таємницю - дислокувалися вони саме у Севастополі - працювали оперативні бригади МВС України і слідчі бригади Генеральної прокуратури України, які займалися розкриттям резонансних злочинів, зокрема, вбивств на замовлення, скоєних в середині 90-х років. Затримано низку колишніх учасників колишніх злочинних угруповань, сьогодні йде їх оперативне відпрацювання, проводяться слідчі дії”. Як наголосив начальник управління, за певних причин він поки що не може повідомити, про які саме злочини йдеться, тому що на це йому потрібна санкція Генеральної прокуратури, слідчі якої ведуть розслідування. Водночас, як сказав він, „по ряду вбивств у Севастополі також їх учасники затримані”.

Крім того, як повідомив генерал-майор міліції, за останні два роки севастопольські правоохоронці розкрили „практично усі тяжкі злочини, скоєні на території міста”. “У нас немає нерозкритих вбивств, розбійних нападів, згвалтувань, тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть”, - підкреслив начальник УМВС. На його переконання, це свідчить про професіоналізм співробітників, „і насамперед карного розшуку”. Крім того, як вважає він, „непогано попрацювали” співробітники слідчого управління УМВС.

В.ПЄТУХОВ додав, що всього на сьогодні, „за всю історію севастопольської міліції, принаймні, з того часу, поки здійснюється статистична звітність, нерозкритими залишаються 48 вбивств”. „Було 52, ми в цьому році розкрили 4 вбивства минулих років, у тому числі вбивство підполковника міліції Настенка, вбитого у 1998 році, злочинці затримані, зараз справа піде до суду”, - повідомив начальник міліції Севастополя. За його словами, „є ще ряд кримінальних справ щодо вбивств на замовлення, які ми визначили як перспективні в плані їх розкриття”.