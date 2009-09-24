Україна має намір набути членство у РБ ООН у 2016-2017 роках
08:42, 24 вересня 2009Суспільство
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Про це заявив Ющенко
Україна підтверджує свій намір набути членства у Раді Безпеки ООН у 2016-2017 роках.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО сказав під час виступу на загальних дебатах 64-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
За словами Президента України, наша держава є і завжди буде надійним партнером ООН у справах миру і безпеки.
В.ЮЩЕНКО нагадав, що цього року він схвалив Стратегію міжнародної миротворчої діяльності України.
В.ЮЩЕНКО запропонував Генасамблеї ООН розглянути додаткові заходи стосовно зміцнення правового захисту учасників миротворчих операцій.
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