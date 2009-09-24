Дніпроавіа пропонує за Аеросвіт у 13,5 разів більше, ніж хоче ФДМУ

ВАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа» пропонує сплатити за державний пакет акцій Авіакомпанії «Аеросвіт» 232 мільйони гривень – у 13,5 разів більше ціни, запропонованої Фондом державного майна України.

Про це зазначається в листі адміністрації ВАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа» до керівництва ФДМУ, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

“Дніпроавіа” нагадує про намір ФДМУ продати в процесі приватизації державного майна держпакет акцій ЗАТ «Авіакомпанія «Аеросвіт» - 96830 штук акцій, що складає 22,3941% статутного капіталу Авіакомпанії. ФДМУ затвердив оціночну вартість вказаного державного пакету, за якою запропоновано придбати пакет акціонерам Авіакомпанії «Аеросвіт», в 17 млн. 003 тис. грн.

ВАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа» “цим листом заявляє про свою готовність сплатити за державний пакет акцій Авіакомпанії «Аеросвіт» значно вищу ціну – 232 мільйони гривень”.

Як зазначають автори листа, “у нашої авіаційної компанії є інвестор, який згоден забезпечити наше підприємство достатніми коштами для виконання приватизаційних зобов’язань. Разом з іншими акціонерами ми готові розвивати Авіакомпанію «Аеросвіт» з метою закріплення позицій останнього як лідера на ринку авіаперевезень та отримання максимального соціально-економічного ефекту від діяльності компанії”.

“Дніпроавіа” нагадує про основний принцип приватизації – “досягнення максимального економічного ефекту від продажу об’єкту приватизації”, і зазначає, що оцінює держпакет акцій «Аеросвіту», який підлягає приватизації, в суму, яка в 13,5 разів перевищує вартість продажу, що пропонується ФДМУ на теперішній момент.

У листі підкреслюється, що ВАТ «АК «Дніпроавіа» “має досвід успішної прозорої приватизації, проведеної відповідно до закону. Так, в процедурі приватизації нашої авіаційної компанії інвестор сплатив за 94,572% акцій нашої компанії більше 59 мільйонів гривень, при цьому згідно умов продажу інвестор забезпечив погашення кредиторської заборгованості на суму понад 400 млн. грн. Крім того, новий власник підприємства взяв на себе зобов’язання інвестувати в розвиток і модернізацію “Дніпроавіа” більш як 800 млн. грн., у тому числі – інвестувати кошти, необхідні для виконання програми підготовки Дніпропетровського аеропорту до проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року”.

Авіаційна компанія «Дніпроавіа» вважає, що затверджена ФДМУ ціна не відповідає дійсній ринковій вартості державного пакету акцій. “Вартість трохи більше 17 мільйонів гривень є вкрай зниженою та, вочевидь, не враховує позиції Авіакомпанії «Аеросвіт» на світовому та внутрішньому ринках, вартість всесвітньовідомого бренду «Аеросвіт», а також окремих активів компанії, зокрема – земельної ділянки санаторно-курортного призначення розміром 66 гектарів в парковій зоні на узбережжі моря в Форосі (Крим). Слід брати до уваги й те, що Аваікомпанія «Аеросвіт» успішно працює, приносить прибутки, та, незважаючи на фінансово-економічну кризу, не втрачає позицій лідера на ринку”, - підкреслюється в листі-зверненні до ФДМУ.

На підставі вищенаведеного ВАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа» просить допустити її до участі в приватизації державного пакету акцій ЗАТ «Авіакомпанія «Аеросвіт» та не проводити продаж державного пакету акцій авіакомпанії «Аеросвіт» за зниженою вартістю, а здійснити його за ринковою ціною.

Довідка УНІАН. Компанія «Аеросвіт – Українські авіалінії»була створена в 1994 році, сьогодні є найбільшим українським авіаперевізником з розгалуженою маршрутною мережею і літаковим парком, який складається з 15 судів Boeing. На сьогодні "Аеросвіт" обслуговує понад 60 міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних - до Нью-Йорка, Торонто, Пекіна, Делі і Бангкоку, а також забезпечує доставку пасажирів в найбільші адміністративні і регіональні центри України.

За даними компанії, у даний час 62% її акцій належать українським власникам: Фонду держмайна (22,3941%), ТОВ "ГенАвіа-Інвест" (24,999%), ТОВ "Укрінфоконсалт" (9,8%) і ТОВ "Бюро" (4,8%). Ще 38% акцій знаходяться у власності нідерландської компанії Gilward Investments BV.

7 вересня 2009 р. ФДМУ повідомив, що ринкова вартість державного пакету ЗАТ "Авіакомпанія "Аеросвіт" у розмірі 22,3941% статутного фонду становить 17 млн. грн. Як повідомили у прес-службі Фонду держмайна, такі результати незалежної оцінки держпакету авіакомпанії.

У серпні ц. р. переможцем конкурсу з продажу державного пакета ТОВ «Дніпроавіа» в розмірі 94,572%+1 акція було визнано ТОВ «Галтера» (м.Дніпропетровськ). Реалізаційна ціна держпакета становила 59,0 млн. 17 тис. грн.

До складу ВАТ "АК "Дніпроавіа" входить аеропорт «Дніпропетровськ», що має статус міжнародного. Авіакомпанія має у своєму розпорядженні також парк літаків, інженерно-авіаційну базу, пасажирський аеровокзал, вантажний (складський), готельний і адміністративний комплекси.

Статутний капітал «Дніпроавіа» зареєстрований у розмірі 29 млн. 595 тис. 620 грн.