Долар на міжбанку йде вниз

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,5030/8,5360 грн./дол., до 12:00 ціни впали до 8,4900/8,5050 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Торги російським рублем стартували котируваннями 0,2838/0,2858 грн./рубль, до 12:00 ціни знизилися до 0,2825/0,2835 грн./рубль. На російському валютному ринку курс долар-рубль знизився й до 12:00 встановився на рівні 30,03 рублів за долар (-0,02).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4757/1,4759 дол./євро, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,5355/12,5880 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз – 12,5210/12,5435 грн./євро.