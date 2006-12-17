Рятувальники вивели із львівської шахти 122 гірників

На Львівщині з шахти „Великомостівська”, де аварійно відключилася електрика, гірничорятувальники МНС вивели на поверхню 122 гірників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на шахті „Великомостівська” ДП „Львіввугілля” в результаті аварії на районній електропідстанції сталися загальношахтне відключення електрики та зупинка вентилятора головного провітрювання. На цей час під землею працювали 122 гірники, оперативно прибулими на місце гірничорятувальниками МНС вони були виведені на поверхню.