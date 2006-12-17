З понеділка в Україні похолодає

18 грудня в Києві хмарно, невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, вітер західний, 5-10 м/сек, температура вночі +1...+3 градуса, вдень +3...+5 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр України.

На заході України хмарно з проясненнями, невеликий дощ з мокрим снігом, вітер північно-західний, 5-10 м/сек, температура вночі -2...+3 градуса, вдень +1...+6 градусів.

У Карпатах невеликий дощ з мокрим снігом, температура вночі +2...-3 градуса, вдень -1...+4 градуса.

У Моршині невеликий дощ з мокрим снігом, температура вночі 0...+2 градуси, вдень +3...+5 градусів.

У Трускавці невеликий дощ з мокрим снігом, температура вночі -1...+1 градус, вдень +4...+6 градусів.

У Сваляві невеликий дощ з мокрим снігом, температура вночі +1...+3 градуса, вдень +2...+4 градуса.

На півночі України хмарно, вночі місцями невеликий дощ з мокрим снігом, вдень часом невеликий дощ з мокрим снігом, вітер західний, 5-10 м/сек, температура вночі -1...+4 градуса, вдень +1...+6 градусів.

У центрі України хмарно, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ з мокрим снігом, вітер західний, 5-10 м/сек, температура вночі -1...+4 градуса, вдень +2...+7 градуса.

На сході України хмарно, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ з мокрим снігом, вітер південний, 5-10 м/сек, температура повітря вночі -1...+4 градуса, вдень +1...+6 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, в основному без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південний, 5-10 м/сек, температура вночі +1...+6 градусів, вдень +4...+9 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, в основному без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південний, 5-10 м/сек, температура вночі +2...+7 градусів, вдень +6...+11 градусів.

У Ялті в основному без опадів, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +11...+13 градусів.

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