Контрабанда сигарет зросла у 26 разів: СБУ не порушила жодної справи

За оперативними даними Міністерства внутрішніх справ України, за 8 місяців 2009 року було затримано контрабандної тютюнової продукції на суму 1 млн. 829 тис. 070 грн., що в 26 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли цей показник становив 70 тис. 400 грн.

Про це йдеться в листі-відповіді Департаменту зв’язків з громадськістю МВС на запит щодо відомостей про кількість затриманої контрабандної та вилученої контрафактної тютюнової продукції за 8 місяців 2008 та 2009 років, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

При цьому за 8 місяців поточного року вилучено контрафактної (підробної) тютюнової продукції на суму 3 млн. 540 тис. 515 грн.

Тобто, оціночна вартість затриманих підробних сигарет майже вдвічі вища, ніж вартість затриманих контрабандних сигарет. При цьому минулого року не було зафіксовано жодного випадку затримання підробок, повідомляє МВС.

При цьому міліція інформує, що, відповідно до вимог статті 112 кримінально-процесуального кодексу України, викриття та розслідування злочинів, передбачених ст.. 201 Кримінального кодексу України (контрабанда) перебуває у компетенції Служби безпеки України.

Водночас, у розпорядженні УНІАН є лист-відповідь голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА на звернення Бюджетного комітету Верховної Ради України щодо надання інформації про кількість порушених кримінальних справ за випадками контрабанди тютюнових виробів в Україну.

Згідно з цим документом, в 2008 і 2009 рр. СБУ не порушила жодної кримінальної справи щодо контрабанди тютюнових виробів в Україну.