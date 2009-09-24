CБУ затримала шахраїв, які «працевлаштували» за кордоном понад 60 українців

На Житомирщині CБУ затримала зловмисників, які незаконно працевлаштували за кордоном понад 60 українців.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ України в Житомирській області.

"СБУ України припинило схему незаконного працевлаштування громадян України за кордоном", - сказано у повідомленні. Також зазначається, що організаторами злочинної схеми були двоє іноземців та житель Бердичева.

За даними СБУ, шахраї запропонували житомирській приватній фірмі та білоцерківському ТОВ, що займаються консультаціями та посередництвом з працевлаштування у Польщі, Чехії, Італії запровадити нову схему роботи. Сформувавши підроблений пакет документів, зловмисники вербували жителів Житомирщини та Київщини на будівельні роботи до Данії, обіцяючи пристойні заробітки. За міфічну роботу зловмисники отримували чималі кошти. Отримавши пакет документів і штамп десятиденної туристичної візи до однієї з країн ЄС у закордонний паспорт, вони разом із групою таких же ошуканих виїжджали за кордон. Наразі СБУ вже встановило близько 60 таких осіб,15 з них вже дають свідчення. Їм шахраї оформили підроблений пакет документів і відправили у Данію. Там ошуканим громадянам довелося або повертатися додому до закінчення туристичної візи, або залишатися нелегалом та мати справу з представниками правоохоронних органів. Окремих з них вже депортовано до України із забороною в’їзду до країн ЄС терміном на 3 роки.

Оперативники вивчають ще один спектр діяльності шахраїв – збут заробітчанам підроблених закордонних паспортів, переважно на ім’я громадян Республіки Польщі.

За даними матеріалами спецпідрозділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБ України в Житомирській області порушено кримінальну справу за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Стосовно керівниці приватної фірми спецпідрозділом порушено ще одну кримінальну справу за ч.1 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) КК України.