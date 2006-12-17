Директор ринку ”Озерка” Воробйов (фото)
20:07, 17 грудня 2006Суспільство
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Головною версією вбивства Воробйова є бізнес-інтереси
Директор ВАТ «Центральний ринок «Озерка» Володимир Воробйов (фото 2 листопада 2006 р.) 16 грудня 2006 р. Воробйов був убитий. Невідомі розстріляли директора ринку біля одного з кінотеатрів, в той момент, коли він сідав в автомобіль. За фактом вбивства порушено кримінальну справу. Головною версією вбивства Воробйова є бізнес-інтереси.
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