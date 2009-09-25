Виробники горілки кажуть, що їм готують «похорони зверху»

До кінця року ставка акцизу на 100% спирт може зрости до 50 грн. за 1 літр. Зараз вона становить 34 грн. Про це пише “Економічна правда”.

За інформацією видання, ця пропозиція на засіданні парламентського комітету з питань бюджету була відхилена, але вже до кінця 2009 року уряд може представити новий законопроект. Вірогідність цього зростає, якщо взяти до уваги, що нові акцизи мають стати інструментом підвищення соціальних стандартів. "Ми пропонували підвищити соціальні стандарти, збільшивши акцизи на сигарети, горілку та інші "шмурдяки". Ми могли б додатково одержати 2009 року 6 мільярдів гривень і спрямувати їх на підвищення прожиткового мінімуму, пенсій і зарплат", - заявив депутат від фракції БЮТ, заступник голови Бюджетного комітету Олег ЛЯШКО.

Саму можливість такого розвитку подій в одній з компаній-виробників горілки охарактеризували як "На думку директора з правових питань компанії "Хортиця" Геннадія ВАСЮКОВА, якщо ставки акцизного збору будуть збільшені до 50 гривень за літр спирту, вартість пляшки горілки доведеться підвищити, як мінімум, до 23 гривень. Зараз мінімальна роздрібна вартість півлітрової пляшки горілки становить 14 грн.

Очікуване зростання акцизу вже ускладнює стосунки виробників алкоголю і банків, пише “ЕП”. "Кредитування сьогодні відсутнє. За рік банківська ставка зросла з 15% до 35%, але навіть за новими умовами одержати позику неможливо", - говорить Олег ЖУГІН, директор компанії-виробника лікеро-горілчаних напоїв "Альтера груп".

Чергове підвищення акцизів, зменшення попиту та тінізація ринку можуть ускладнити навіть реструктуризацію існуючих боргів, які за різними експертними оцінками досягають в окремих виробників 150-200 мільйонів доларів. Також банки можуть підвищити свої вимоги до застав, під які видавалися кредити. А у випадку ж вимог дострокового погашення кредитів деякі алкогольні виробники будуть змушені оголосити про неплатоспроможність, повідомляє "Економічна правда".

При цьому видання нагадує, що рік тому низка голосних банкрутств відбулася в Росії. За позовами банків "Сбербанку", "ВТБ", "Русский стандарт" та інших збанкрутіли найбільші виробники алкогольної продукції, зокрема "Веда", "ОСТ-АЛКО", "Ливиз" та "Гросс", що не змогли витримати зростання акцизів та більш жорсткі банківські вимоги.