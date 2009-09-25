У Ющенка розказали, чому Нафтогаз опинився по вуха в боргах

Уповноважений Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ переконаний, що причиною ускладнення фінансової ситуації в НАК «Нафтогаз України», що дало привід говорити про можливість дефолту компанії, є реалізація довгострокових газових контрактів, підписаних НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» в січні 2009 року в результаті домовленостей прем`єр-міністрів України і Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.СОКОЛОВСЬКИЙ заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ці контракти стали основним формальним чинником, що вплинув на збільшення боргових зобов`язань НАК. Другим чинником можна вважати небажання уряду реформувати газовий сектор. В результаті цього фінансовий розрив (у балансі НАК – УНІАН) зростає, а не скорочується», – зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Крім того, він зазначив, що в результаті реалізації газових контрактів від 19 січня ц.р. у кожного українця впродовж цього року було фактично вкрадено 1 тис. грн., а розмір боргу на кожного жителя країни збільшився на таку ж суму.

За словами Б.СОКОЛОВСЬКОГО, в результаті популістської політики уряду, виявленої, зокрема, при підписанні газових контрактів, страждає не тільки НАК «Нафтогаз України», але й імідж України, оскільки погіршення фінансової ситуації НАК призводить до зниження рейтингів країни.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» не в змозі в строк – до 30 вересня ц.р. – погасити єврооблігації, випущені в 2004 році в обсягу 500 млн. дол.

24 вересня НАК оголосила умови запланованої реструктуризації зовнішньої заборгованості компанії. Компанія попросила власників євробондів на суму 500 млн. дол. погодитися обміняти 100% їхніх цінних паперів на новий бонд, також з деномінацією в доларах, з купоном в 9,5% і перевагою підкріплення суверенною гарантією України, з терміном виплати за цим зобов`язанням у вересні 2014 року.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК «Нафтогаз України» займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.