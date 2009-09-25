Полтавські школярі отримають 2 тижні канікул замість одного?
17:47, 25 вересня 2009Суспільство
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А потім відпрацьовуватимуть по суботах
Полтавська обласна державна адміністрація рекомендувала школам області перенести термін осінніх канікул з 23 на 15 жовтня і продовжити їх до 1 листопада з метою економії енергоресурсів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник Головного управління освіти Полтавської ОДА Володимир МІРОШНИЧЕНКО, перебуваючи в Кременчуці.
За його словами, канікули планується перенести з метою економії газу для опалення навчальних закладів.
«Перенести необхідно канікули і продовжити їх термін до 1 листопада. Перший тиждень канікул буде як плановий, а другий необхідно буде відпрацювати по суботах. При цьому ми жодного закону не порушуємо», - заявив В.МІРОШНИЧЕНКО.
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