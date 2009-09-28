Податківці виявили підпільний цех з виробництва борошна

Підпільний цех з виробництва борошна було виявлено у виробничому приміщенні одного з підприємств Миколаєва співробітниками податкової міліції.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової адміністрації в Миколаївській області.

Згідно з повідомленням, на даний момент роботу цеху припинено, оскільки він функціонував без необхідних дозвільних документів.

За даними ДПА, під час перевірки на підприємстві було вилучено обладнання, більш ніж 200 тонн зерна і 20 тонн борошна, на загальну суму 280 тис. грн.

Нині перевірка триває, повідомляють податківці. За її результатах матеріали справи буде направлено до суду відповідно до ст.164 Кодексу України про адміністративні порушення (порушення порядку ведення господарської діяльності), якою передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва й сировини.