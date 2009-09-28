Луценко: слідчі готують "справу НБУ"

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО прогнозує, що суд дасть відповідь щодо зловживань посадовців Національного банку при рефінансуванні комерційних банків не менше, ніж за півроку.

Про це він заявив учора в ефірі телеканалу 1+1.

“Зараз слідчі вивчають роль посадових осіб НБУ в тому, що ніхто (з них – УНІАН) не контролював найбільше розграбування банків України на десятки мільярдів гривень. Ніхто не контролював предмет застави при наданні більше 100 млрд. (гривень) рефінансування”, - зауважив Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він висловив думку, що перспектива розслідування цієї справи “дуже добра”.

“Вона дійде до суду, але для цього треба провести колосальну кількість експертиз. Вони повинні йти не менш, як півроку”, - сказав міністр.

На його переконання, в цьому питанні “для остаточного вирішення було б набагато легше, якщо б Президент України, якому підпорядкований НБУ... керівництво МВС і Генеральний прокурор сіли б за один стіл і поклали всі необхідні документи. Тоді б ми швидше зуміли розслідувати справу... На жаль, такого бажання ні в Президента, ні в керівництва НБУ я наразі не бачу”, – зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.