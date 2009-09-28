Помер Іван Диховичний
10:06, 28 вересня 2009Суспільство
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Актор, режисер "Копійки", "Прорви"
|Іван Диховичний
Іван Диховичний народився 16 жовтня 1947 року в Москві в сім`ї драматурга і поета Володимира Абрамовича Диховичного і балерини Олександри Диховичной (Сінані).
Диховичний в 1969 році закінчив акторський факультет училища імені Щукіна. До 1980 року грав в театрі на Таганці - серед його ролей були Коровьєев з "Майстра і Маргарити", Пушкін. Одночасно з роботою в театрі він складав і виконував пісні. Зокрема - виступав разом з Висоцьким.
На початку 80-х Диховичний закінчив Вищі режисерські курси і пішов у кіно. Зняв фільми "Чорний чернець", "Копійка", "Музика для грудня", "Прорва". Крім того, режисер працював на телебаченні. Був головним режисером каналу "Росія" і вів декілька передач.
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