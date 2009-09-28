Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,44 грн./дол., продають – по 8,53 грн./дол., курс майже не змінився порівняно з 27 вересня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,348-8,48 грн./дол., з продажу – в межах 8,49-8,55 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 1,4%, порівняно з 27 вересня, - до 12,32 грн./євро, продажу – без змін – 12,57 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,24-12,45 грн./євро, з продажу – в межах 12,48-12,70 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 27 вересня зменшився на 2,6% і становить 0,2689 грн./рубль, продажу – підвищився на 0,6% - до 0,2830 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2079-0,278 грн./рубль, з продажу – в межах 0,279-0,29 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,44 грн./дол., продажу – 8,52 грн./дол., курс дещо знизився порівняно з учорашнім днем.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,348-8,47 грн./дол., з продажу – в межах 8,50-8,55 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 1,3% порівняно з 27 вересня і становить 12,33 грн./євро, продажу – без змін - 12,53 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,26-12,45 грн./євро, з продажу – в межах 12,48-12,70 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 27 вересня знизився на 4% і становить у середньому 0,2662 грн./рубль, продажу – на 0,2% - 0,2835 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2079-0,277 грн./рубль, з продажу – в межах 0,28-0,29 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,40/8,55 грн., євро – 12,35/12,70 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,30/8,50 грн., євро – 11,90/12,50 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,43/8,53 грн., євро – 12,30/12,55 грн., рубль – 0,273/0,283 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 28 вересня, становить: гривні до долара США – 8,0068, до євро – 11,745976, до російського рубля – 0,26568.