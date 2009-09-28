Дніпропетровськ і Новомосковськ два дні сидітимуть без води
Через ремонт водогону
У Дніпропетровську та Новомосковську 29-30 вересня буде припинено водопостачання через ремонтно-профілактичні роботи на комунальному підприємстві Дніпропетровської обласної ради „Аульський водовід” та Кайдацької насосно-фільтрувальної станції.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі міського голови Дніпропетровська.
Без води залишаться всі категорії споживачів правобережної частини Дніпропетровська та житловий масив «Придніпровський».
Водопостачання споживачів лівобережної частини Дніпропетровська буде здійснюватись із пониженим тиском у водопровідній мережі.
Завершення ремонтно-профілактичних робіт з відновленням стійкого режиму водопостачання планується до 8-ї години ранку 1 жовтня.
У Дніпропетровську проживає 1,05 млн. осіб, у Новомосковську - 80 тис. осіб.
[ назад ]